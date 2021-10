Stiri pe aceeasi tema

- Asociațiile pacienților cu HIV critica decizia autoritaților de a suspenda, pentru 30 de zile, internarile și operațiile care nu sunt urgențe. Directorul executiv al Uniunii Nationale a persoanelor afectate de HIV/SIDA, Iulian Petre, spune ca in Capitala, cinci mii de pacienți ai celor doua centre…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anunțat ca autoritatile din Romania vor activa Mecanismul de protectie civila al UE in vederea achizitionarii medicamentului Tocilizumab, folosit in tratarea cazurilor de COVID-19.

- Medicul Emilian Imbri, estimeaza ca, pana la finalul anului numarul infectarilor cu COVID-19 va scadea, insa, pana atunci, valul 4 de coronavirus va produce multe victime, informeaza Ziare.com . Expertul in sanatate publica crede ca, pana la finalul anului, vor fi inregistrate in Romania numeroase victime…

- „In urma deficientelor constatate acum doua saptamani situatia s-a rezolvat total la doua capitole. Este vorba de cele 53 de unitati de invatamant care nu aveau stocuri suficiente de materiale de igiena si dezinfectie, acum s-a rezolvat integral acest capitol. Toate scolile au materiale de dezinfectie…

- Peste 3.000 de fetite au fost vaccinate anti-HPV in Bucuresti din luna mai si pana in a doua jumatate a lui august, in lunile mai si iunie, numarul acestora depasind 1.000, conform Direcției de Sanatate Publica București. Situatia stocurilor de vaccin HPV la DSP Bucuresti, la jumatatea lunii august…

- Sosirea talibanilor la Kabul "a facut inca si mai urgenta asigurarea protectiei" impotriva posibilelor represalii la adresa personalului afgan al Uniunii Europene, indica un comunicat al UE emis duminica, potrivit AFP. "Situatia este foarte urgenta, o luam foarte in serios si continuam…

- „Mai avem județe care merg spre 1 la mie, dar inca suntem departe. La 2 la mie deja anumite activitați, intalniri foarte mari, de exemplu festivaluri, vor putea participa cei vaccinați, și ne intoarcem la situația dinainte de 1 august”, a declarat Raed Arafat, luni seara, la un post TV.„Romania nu a…

- Vice-ministrul grec al Protectiei Civile, Nikos Hardalias, a anuntat duminica "o alta noapte dificila" pe insula Evia, cuprinsa de incendii de sapte zile. In absenta mijloacelor aeriene pe timpul noptii, pompierii au luptat pana in zori la Monokarya, pentru a impiedica focul sa ajunga in orasul Istiaia,…