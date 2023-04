Stiri pe aceeasi tema

- Șoferii pagubiți in accidente care trebuie sa-și repare mașinile pe baza polițelor RCA de la Euroins vor avea nevoie de multa rabdare. Fondul de Garantare a Asiguraților, care preia dosarele de dauna, este copleșit de cereri de plata din anii trecuți. Peste 190.

- Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) a platit peste 156 milioane de euro doar pentru 80.000 de dosare din 255.000 de cereri de plata in falimentul City Insurance de anul trecut, la care se adauga acum și Euroins, unde ASF se așteapta la plați de peste 250 milioane de euro. HotNews.ro a intrebat…

- Presedintele Comisiei economice din Senat, Daniel Zamfir (PSD), a recomandat, luni, conducerii Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) sa intensifice activitatea de prevenire, pe langa cea de supraveghere si control, si sa se asigure ca vor fi achitate toate daunele de la companiile Euroins si…

- ASF a anunțat oficial vineri ca a decis sa retraga autorizația de funcționare și sa ceara in instanța falimentul Euroins, conducerea companiei fiind preluata de Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA). Asadar, dupa falimentul City Insurance, in urma cu un an și jumatate, scenariul se repeta acum cu…

- Exista doua probleme care apar in cazurile de insolvența in asigurari, precum cel al companiei Euroins , anunțat azi de ASF. Prima se refera la despagubirea celor care suporta accidente și a doua la sursa, depozitul, de unde vin acești bani. In privința sursei banilor, ea este Fondul de Garantare a…

- Consiliul ASF a decis joi seara sa ridice autorizatia companiei Euroins, care intra, conform legii, in insolventa. 2,5 milioane de romani sunt asigurati la compania Euroins, "care are 400 de milioane de euro lipsa fata de SCR, cerinta de capital de solvabilitate", potrivit unor surse Libertatea. Intrebata…

- In toate statele de drept, cand se depisteaza o mare frauda financiara, de sute de milioane de euro, administratori și directorii firmei implicate sunt ridicați pe loc, sediul e sigilat și incep cercetarile. La noi, nu se intampla nimic. Dupa consultarea jurnalistica și publicarea datelor din sute…

- Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) a avizat, in cadrul Comisiei Speciale, 68.791 de cereri de plata, pentru toate societatile de asigurare aflate in faliment, in cursul anului 2022, potrivit unui comunicat remis miercuri AGERPRES.