Măsuri urgente în Capitală și Ilfov. Ambulanțe militare pentru bolnavii COVID MApN pune, in premiera, la dispoziția Serviciului de Ambulanța București-Ilfov (SABIF), cinci ambulanțe de tip B. Alte mașini sunt aduse din țara de la inspectoratele județene pentru situații de urgența, in condițiile creșterii alarmante a numarului de infectari. “Incepand de marți, 12 octombrie, Ministerul Apararii Naționale va pune la dispoziția Serviciului de Ambulanța București-Ilfov (SABIF) […] The post Masuri urgente in Capitala și Ilfov. Ambulanțe militare pentru bolnavii COVID appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

