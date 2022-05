Măsuri urgente ale Comisiei pentru eliminarea blocajelor din transporturi Ca parte a raspunsului de solidaritate al UE la conflictul din Ucraina, Comisia a prezentat astazi, 12 mai, un set de acțiuni menite sa ajute Ucraina sa iși exporte produsele agricole. In urma invadarii Ucrainei de catre Rusia și a blocadei porturilor ucrainene, cerealele și alte produse agricole ucrainene nu mai pot ajunge la destinație. Situația amenința securitatea alimentara mondiala și se prefigureaza o nevoie urgenta de a stabili rute logistice alternative care sa utilizeze toate modurile de transport relevante. Comisia prezinta un plan de acțiune pentru a stabili „culoare de solidaritate”… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

