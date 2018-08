Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Garzii de Coasta si reprezentanti ai Sindicatului Europol au semnat, luni, un contract de comodat prin care politistii institutiei primesc cinci dispozitive audio-video, Garda de Coasta fiind prima structura a Politiei de Frontiera ce va avea in dotare astfel de aparate. Prim-vicepresedintele…

- Mai devreme ca in alți ani, romanii care lucreaza in strainatate au inceput sa vina acasa in vacanța. Poliția de Frontiera confirma asta, dupa ce a masurat valori de trafic cu peste 70 la suta mai mari in ultimele 48 de ore, pe sensul de intrare in Romania. Vamile Nadlac II, Nadlac I și Borș au fost…

- VACANTA…In plin sezon estival se prefigureaza o crestere a traficului de persoane si mijloace de transport prin punctele de frontiera de la granița cu Republica Moldova. In aceasta perioada, conducerea Poliției de Frontiera a dispus o serie de masuri prin care sa-si adapteze misiunile si resursele umane…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera (IGPF) a suplimentat personalul de control si a stabilit masuri de optimizare a utilizarii infrastructurii adiacente, pentru evitarea aglomerarii si congestionarii cailor rutiere in punctele de trecere a frontierei, pe perioada vacantei de vara, informeaza…

- Politistii de frontiera suceveni au deturnat un transport important de tigari de contrabanda dupa o actiune in care au facut uz de armamentul din dotare, actiune condusa de seful Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera (STPF) Suceava, comisar-sef Cezar Ciorteanu, scrie

- In Vama Bors, soferii camioanelor au fost nevoiti sa astepte cate 110 minute pentru a parasi teritoriul tarii in timp ce la Petea perioada de asteptare a fost de aproximativ 120 de minute, informeaza MEDIAFAX. Timpii de asteptare ridicati pentru camioane sunt pusi pe seama restrictiilor de trafic…

- O clujeanca a luat masuri, dupa ce a vazut un drogat ce avea la el un cuțit mic, dar cei de la 112 i-au cerut sa îl imobilizeze alaturi de barbații din autobuz. ”Apropo de știrea dvs... Ieri seara acest tip era în stația din Piața Maraști... A ajuns…

- Asteptarea a luat sfarsit. Incepand de miercuri, 23 mai, de la ora 0, impatimitii pescuitului vor putea din nou sa iasa pe Dunare. Miercuri se incheie perioada de prohibitie instituita timp de 45 de zile pentru a permite pestilor sa se inmulteasca. Odata ce perioada de prohibitie s-a incheiat, pescarii…