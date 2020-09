Stiri pe aceeasi tema

- Situatia in Europa este dramatica. 4.006.077 de infectari cu coronavirus au fost raportate pe continent de la debutul pandemiei. Mai mult de jumatate dintre cei infectati, mai exact 2.281.959, s-au vindecat, potrivit datelor oficiale. Peste 216.000 persoane au decedat in urma infectarii cu coronavirus.…

- Pakistanul a ridicat luni restrictiile impuse pentru limitarea raspandirii noului coronavirus, transmite dpa, notand ca decizia a fost luata in pofida ingrijorarilor medicilor ca numarul infectarilor ar putea creste din nou.'Asociatia medicala din Pakistan este surprinsa de decizia de deschidere…

- In ciuda numarului tot mai mare de infectari, masurile impuse de autoritati pentru prevenirea si limitarea raspandirii noului coronavirus sunt ignorate de multi dintre cei prezenti in aceste zile pe litoral. Zilnic fortele de ordine aplica amenzi de zeci de mii de lei pentru nerespectarea acestor masuri.…

- Nemulțumit de eficiența masurilor pentru limitarea raspandirii noului Coronavirus, prefectul județului Buzau i-a convocat in ședința pe șefii structurilor și instituțiilor implicate in gestionarea crizei SARS-CoV-2. Autoritațile se intrunesc din nou, luni, cand ar putea decide inchiderea teraselor la…

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 30.223 de morti pe teritoriul Frantei, au anuntat marti seara autoritatile medicale de la Paris, raportand peste 900 de noi cazuri Covid-19 in ultimele 24 de ore, potrivit cotidianului Le Figaro si agentiei Reuters, informeaza Mediafax.Citește și:…

- Premierul Ludovic Orban le-a cerut, luni, reprezentantilor autoritatilor locale sa sustina actiunile Guvernului pentru combaterea riscului de raspandire a noului coronavirus.Orban a transmis acest mesaj la o videoconferinta cu membrii Adunarii Generale a Asociatiei Oraselor din Romania.…

- Controale la terase, societați comerciale și in trafic au continuat și duminica, 5 iulie. Acestea au vizat modul in care sunt respectate normele legale impuse pe perioada starii de alerta. Acțiunea de la sfarșitul saptamanii trecute a fost organizata in sistem integrat, sub autoritatea prefectului.…