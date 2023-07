Stiri pe aceeasi tema

- Momentul atacului de la aeroportul Chișinau se poate vedea aici .Este alerta in Republica Moldova dupa atacul terorist de pe Aeroport. Cetațeanul din Tajdikistan care a ucis doi ofițeri ar avea și alți doi complici. Aceștia sunt cautați in toata țara, iar serviciile secrete cauta legaturi cu alte grupari…

- Tancuri si vehicule blindate ocupa pozitii in orasul rusesc Rostov, in timp ce disputa dintre armata si mercenarii Wagner ameninta sa degenereze in lupte. Videoclipurile postate pe social media arata soldati in uniforma, puternic inarmati, in jurul cladirilor guvernamentale. Nu este clar daca sunt luptatori…

- Steagul Rusiei a disparut de pe Casa de știința și cultura rusa de la Chișinau, anunța ambasada Rusiei la Chișinau. Instituția susține ca a fost furat și ca vinovatul trebuie sa raspunda pentru fapta sa.

- Autoritațile de la București și cele de la Chișinau vor colabora in domeniul invațamintului militar. Declarația a fost facuta astazi de ministrul Apararii Naționale, Angel Tilvar, aflat intr-o vizita de doua zile in țara noastra, transmite radiomoldova.md. {{677071}}„Republica Moldova reprezinta o prioritate…

- Chiar daca unii politicieni au facut declarații in acest sens, Republica Moldova nu a luat inca masuri concrete pentru a parasi Comunitatea Statelor Independente, conform afirmațiilor secretarului general al CSI, Serghei Lebedev. Intr-un interviu acordat TASS, Lebedev a afirmat ca este incantat de guvernarea…

- Polonia a incheiat un acord privind tranzitul de produse agricole ucrainene. Autoritațile de la Varșovia anunța compensații financiare pentru agricultorii polonezi afectați de importurile de cereale ucrainene și preț minim de vanzare, spune Robert Telus,