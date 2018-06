Stiri pe aceeasi tema

- Meleșcanu, despre analiza privind mutarea ambasadei din Israel: Va fi rezentata saptamana aceasta, a spus ministrul de Externe, marți, la Parlament. “Este practic incheiata pe toate materialele pe care le-am avut. Mai sunt cateva institutii care nu ne-au dat inca (punctele de vedere – n.r.), dar dupa…

- Senatorul PSD, Claudiu Manda, a anuntat ca miercuri, când va fi votata motiunea de cenzura a PNL împotriva Guvernului Dancila, este posibil sa fie prezenti în fata Parlamentului sustinatori ai PSD-ALDE. De asemenea, Ludovic Orban a transmis un mesaj simpatizantilor PNL sa iasa…

- O motiune de cenzura se adopta cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor, potrivit art. 113 alin. (1) din Constitutia Romaniei. Mai precis, cu majoritatea voturilor tuturor parlamentarilor alesi, nu majoritatea parlamentarilor prezenti in sala la momentul votului. In momentul de fata,…

- Senatul si Camera Deputatilor s-au reunit luni dupa-amiaza in sedinta comuna pentru citirea motiunii de cenzura, scrie Agerpres. Sedinta este condusa de senatorul PSD Claudiu Manda, iar la prezidiu nu se afla nici presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, nici presedintele Senatului,…

- Pe Sandra Stoicescu o țin minte de pe vremea tinereții mele televizionistice, mai precis de la o ediție senzaționala dedicata eclipsei de soare din 11 august 1999, realizata de distinsa jurnalista la Antena 1, cu mine invitat special (Ca sa vezi, mi-am dat cu parerea, de a lungul vieții, și despre Eclipsa!).

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, minte cand spune ca nu se va atinge de Pilonul II de pensii, precizand ca partidul pe care il conduce va pregati o motiune de cenzura.

- Politia turca a arestat marti peste 50 de persoane la Istanbul, oras in care au fost luate masuri sporite de securitate in timp ce opozitia pregatea manifestatii cu prilejul zilei de 1 mai, relateaza AFP. In Turcia, Ziua internationala a muncii a fost marcata in trecut de confruntari intre…

- Parlamentele nationale ale tarilor membre B9 au de jucat un rol specific in domeniul securitatii si apararii, ca institutii cu rol specific, a declarat miercuri presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, cu prilejul primului Summit Parlamentar al Formatului Bucuresti (B9). "Este primul summit…