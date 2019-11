Măsuri sporite de securitate în Capitală. Transpotul buletinelor de vot, supravegheat de 2200 de polițiști 2200 de agenți ai Poliței Capitalei, la care se alatura alte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne verifica la sange transportul buletinelor de vot in Capitala. Transportul acestora a inceput sambata dimineața catre secțiile de votare. Fiecare șofer in parte este testat și controlat cu rigurozitate de polițiștii aflați la datorie. „La acest moment incepe transportul The post Masuri sporite de securitate in Capitala. Transpotul buletinelor de vot, supravegheat de 2200 de polițiști appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

