- Raed Arafat spune ca odata cu masurile de relaxare vor fi formulate și masuri speciale pentru saloanele de infrumusețare, pentru a-și putea relua activitatea. Secretarul de stat susține ca dupa dupa relaxarea restricțiilor acestea iși vor relua activitatea, dar sub o forma noua. „Ai nevoie de masuri…

- Secretarul de stat, Raed Arafat, a declarat pentru Antena 3 ca primele masuri de relaxare a restricțiilor de circulație vor fi luate incepand cu luna mai. "Cel puțin pe durata acestei stari de...

- Raed Arafat vine cu un avertisment pentru romani inainte de Paste. Secretarul de stat in Ministerul de Interne susține ca daca oamenii nu vor respecta masurile impuse de autoritați, consecințele vor fi catastrofale.

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, a declarat, sambata, ca este foarte posibil ca starea de urgenta decretata in contextul pandemiei de COVID-19 sa fie prelungita cu inca o luna, decizie care ar putea fi luata in cursul saptamanii viitoare.Vezi și: Cand ar putea…

- Secretarul de stat Raed Arafat a anunțat miercuri dimineața, la finalul ședinței de la sediul Ministerului de Interne, ca au fost stabilite noi restricții pentru a limita raspandirea infecțiilor cu coronavirus. Conform unei hotarari adoptate astazi, in Romania se interzic pana pe 31 martie activitațile…

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat , și secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Nelu Tataru, susțin o declarație de presa, la sediul MAI, incepand cu ora 11, legata de situația provocata de coronavirus. Declarații live Raed Arafat : Ieri, la sediul MAI a avut loc…

- Secretarul de stat din MAI Raed Arafat spune ca autoritatile iau in calcul restrictionarea mai drastica in ceea ce priveste adunarile cu un numar mare de persoane, prin scaderea numarului de participanti, decizia urmand a se aplica tuturor institutiilor sau contextelor, inclusiv Bisericii. „Este posibil…

- Secretarul de stat, Raed Arafat, a anuntat ca toate scolile in care sunt raportate cazuri de infectii cu noul coronavirus vor fi inchise. In acelasi timp, evenimentele cu un numar mai mare de 1.000 de persoane vor fi interzise, informeaza Ziarul Financiar.