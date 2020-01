Stiri pe aceeasi tema

- Numarul persoanelor deja infectate de virusul misterios care a aparut în China este mult mai mare decât sugereaza cifrele oficiale, au spus oamenii de știința pentru BBC.Au existat 41 de cazuri ale noului virus, confirmate de laborator, însa experții din Marea Britanie estimeaza…

- Cercetatorii germani au anunțat joi ca au dezvoltat primul test pentru diagnosticarea unui nou tip de coronavirus, un agent patogen considerat responsabil pentru o epidemie de pneumonie, care a dus la moartea unei persoane in China, potrivit Associated Press, anunța MEDIAFAX.Pana acum, in…

- Misterioasa pneumonie virala care afecteaza in prezent China a fost detectata la un pacient japonez care s-a aflat in sejur la inceputul lunii ianuarie in orasul chinez Wuhan, epicentrul acestei noi maladii, a anuntat joi Ministerul Sanatatii din Japonia.

- Institutul National de Sanatate Publica a luat deja primele masuri in ceea ce priveste noul tip de coronavirus identificat in China, a anunțat miercuri purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatatii, Oana Grigore.

- Guvernul Statelor Unite intentioneaza sa renunte in totalitate la un program pentru drone civile, deoarece dispozitivele sunt fabricate cel putin partial in China, potrivit unui articol publicat duminica de Financial Times, citat de Reuters.

- Un virus misterios care provoaca pneumonie se raspandeste in orasul chinez Wuhan declansand o stare de alerta in Asia in contextul in care autoritatile din sanatate s-au temut sa nu fie vorba de virusul SARS (sindrom respirator sever acut), ceea a fost infirmat, relateaza CNN

- Un virus misterios care provoaca pneumonie se raspandeste in orasul chinez Wuhan declansand o stare de alerta in Asia in contextul in care autoritatile din sanatate s-au temut sa nu fie vorba de virusul SARS (sindrom respirator sever acut), ceea a fost infirmat, relateaza CNN

- Rusia se va inconjura de-a lungul frontierei sale cu un sistem neintrerupt pentru detectarea in avans a lansarilor rachetelor de croaziera, a avioanelor ridicate de la sol in numar mare si a altor obiective aerodinamice, a anuntat luni Ministerul rus al Apararii, citat de agentiile de presa TASS…