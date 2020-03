Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban va sta in izolare la Vila Lac 1, și va ramane acolo pana la urmatorul test de coronavirus, cel de-al doilea. Astfel, el nu va fi prezent in plenul de azi, al Parlamentului, ca sa asiste la votul de investitura. El nu va merge nici la Palatul Cotroceni, pentru a depune juramantul, ci The…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, sambata, legea prin care parintii primesc zile libere platite cand scolile sunt inchise in situatii speciale, pentru supravegherea copiilor, potrivit Klaus Iohannis.Parlamentarii au adoptat joi legea prin care angajatorii sunt obligati sa acorde zile…

- "Nu mai poate merge pe varianta Ludovic Orban (presedintele Klaus Iohannis - n.r.). Mai mult decat atat, ar fi o mare greseala sa mearga pe varianta tehnocrata pentru ca ar fi o varianta care nu ar avea putere in mod real. Trebuie sa recunoastem si sa observam ca in jurul PSD-ului s-a format o noua…

- Klaus Iohannis l-a nominalizat pe premierul demis, Ludovic Orban, in functia de premier, dupa ce a avut consultari cu partidele parlamentare la Palatul Cotroceni. Decizia presedintelui ar putea declansa o criza politica, sustine Traian Basescu. "Urmeaza o criza politica, care e mai mult decat…

- "Inca de la mijlocul anului trecut, am spus ca, in actuala configuratie parlamentara, o majoritate reformista este imposibil de construit. De aceea, alegerile anticipate sunt singura solutie care poate conduce la crearea unei astfel de majoritati care sa reflecte dorinta romanilor de a iesi rapid…

- "Cel mai probabil, solutia pe care vor merge este de a proroga termenul de intrare in vigoare a legii", a spus premierul Ludovic Orban, dupa intalnirea cu presedintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni. Citeste si: Klaus Iohannis: Nu am de gand sa refuz dublarea alocatiilor copiilor…

- Socialistul Pedro Sanchez a depus miercuri juramantul in calitate de prim-ministru in fata regelui Spaniei, Felipe al VI-lea, dupa ce in ajun a fost reconfirmat de parlament la conducerea unei coalitii inedite cu stanga radicala Podemos, transmite AFP. In cadrul unei ceremonii desfasurate…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, vineri, ca scenariul organizarii de alegeri anticipate este 50% realist, aratand ca exista doua variante pentru a se ajunge intr-o astfel de situatie. "Scenariul cu alegerile anticipate este 50% realist", a spus Iohannis, intr-o intalnire informala…