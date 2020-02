Stiri pe aceeasi tema

- Arabia Saudita a anuntat joi ca interzice accesul pelerinilor straini in tara, in conditiile in care mai multe state din regiune, printre care Iran, Kuweit, Oman si Irak au inregistrat un numar mare de cazuri de infectie cu coronavirus.

- Premierul Japoniei, Shinzo Abe, a cerut joi tuturor gradinitelor, scolilor elementare si liceelor la nivel national sa inchida incepand de luni pana dupa vacanta de primavara a elevilor, care de obicei se incheie la inceputul lunii aprilie, scrie publicatia The Japan Times.

- Autoritațile din Irak au decis sa închida școlile, colegiile, cinematografele, cluburile și alte spații publice, masura fiind în vigoare de joi pâna la data de 7 martie, potrivit Ministrului Sanatații irakian Jaffar Allawi, transmite rețeaua BBC, citata de Mediafax.Totodata,…

- Comisia Nationala de Sanatate din China a raportat, de asemenea, 508 de noi cazuri confirmate de contaminare cu noul coronavirus, toate, cu exceptia a noua cazuri fiind depistate in provincia centrala Hubei, unde epidemia a inceput in decembrie. Bilantul la nivel national privind noi cazuri de infectare…

- In urma situației epidemiologice din țara, Ministerul Educației, prin ISJ Bacau, a trimis unitaților de invațamant din județ o ciruclara prin care le obliga sa ia o serie de masuri, ce merg pana la suspendarea manifestarilor școlare. Conform... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Este stare de alerta in țara dupa ce tot mai mulți romani sosesc din Italia, unde coronavirusul a luat amploare. Spitalul Județean Arad interzice accesul aparținatorilor pacienților, din cauza cauza situației create de 2019-nCoV. Doar la Unitatea de Primiri Urgențe, pacienții pot merge insoțiți decatre…

- Ministrul Educatiei si Cercetarii, Monica Anisie, a anuntat luni ca trei unitati de invatamant - doua din Bucuresti si una din Sibiu - sunt inchise din cauza infectiilor respiratorii sau a gripei. "Mi...