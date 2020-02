Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației a cerut ca toate unitațile de invațamant sa asigure elevilor apa și sapun.In plus, acolo unde sunt mai mult de trei copii cu gripa in clasa, cursurile se suspenda. Unde sunt mai mult de 20 de elevi cu gripa, se inchide toata școala. Toți elevii vor fi triati zilnic de personal medical…

- Ministerul Sanatații a declarat epidemie de gripa in Romania, astfel ca autoritațile din Educație au transmis reguli stricte in școli și gradinițe pentru prevenirea raspandirii gripei.

- Autoritațile din Sanatate au declarat, joi, oficial, epidemie de gripa in Romania ( VEZI DETALII ). In acest context, Ministerul Educației a transmis deja in teritoriu un set de masuri care trebuie aplicate imediat, pentru limitarea imbolnavirilor și prevenirea raspandirii virusului. Printre altele,…

- Triajul elevilor la fiecare schimb, asigurarea de sapun si apa, realizarea dezinfectiei, sau chiar si suspendarea cursurilor sunt cateva din masurile pe care Ministerul Educatiei le-a transmis, joi, inspectoratelor scolare in contextul declansarii epidemiei de gripa din Romania.

- Primaria a dispus ieri dupa-amiaza o serie de masuri de prevenire a unei eventuale infectii la Iasi cu noul coronavirus. In acest sens, primarul Mihai Chirica a convocat o sedinta a Comitetului local pentru situatii de urgenta, intalnire la care au participat reprezentanti ai Primariei si societatilor…

- Ministerul Educației din China a anunțat ca va amana inceperea noului semestru școlar, pe termen nedeterminat, in contextul agravarii epidemiei cu coronavirus, informeaza site-ul postului RTE.Citește și: SURSE - Thriller in Parlament: suspans major la moțiunea de cenzura In prezent,…

- Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti (ISMB) a suspendat, la propunerea Direcției de Sanatate Publica, cursurile in mai multe școli și gradinițe din București. Masura vine in urma cazurilor ingrijoratoare de gripa inregistrate in ultima perioada....

- Gripa aviara a ajuns in Romania. Virusul care face ravagii in mai multe tari europene a fost confirmat la o ferma de gaini din judetul Maramures, a anuntat ANSVSA. Citește mai mult pe fermierulargesean.ro