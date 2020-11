Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce rata de incidența cumulata a ajuns la 3,5 de imbolnaviri de coronavirus la mia de locuitori, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Constanța a decis luni seara impunerea masurilor speciale de carantina in municipiul Constanța, adoptate deja pentru localitatile Ovidiu si Fantanele,…

- In localitatea Ovidiu se instituie obligatia purtarii mastii de protectie in toate spatiile publice, astfel incat sa acopere nasul si gura. In acest moment, nu se ia in considerare carantinarea localitatii.Astazi, 01 noiembrie a.c., prefectul judetului Constanta, Silviu Iulian COSA, a convocat Comitetul…

- Anuntul a fost dat avand in vedere cresterea numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus in municipiul Constanta. Cu scopul de a mentine un spatiu sigur pentru cei mici, avand in vedere cresterea numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus in municipiul Constanta, vizitatorii Tarilor…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Alba s-a reunit miercuri pentru a decide masuri de aplicat in județ, dupa creșterea mare a numarului de cazuri noi de COVID-19. In actualizare Numarul cazurilor noi s-a dublat in Alba, de ieri pana azi. Daca marți erau raportate 50 infectari noi,…

- Trei clase de la o scoala din municipiul Constanta trec la cursuri online dupa ce au fost confirmate cazuri de Covid-19 in randul elevilor si al profesorilor. De asemenea, alte patru clase de la aceeasi unitate de invatamant revin la scenariul hibrid dupa ce s-au aflat in scenariul trei de functionare,…

- Prefectul judetului Constanta, George-Sergiu Niculescu, a convocat Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, in sistem electronic, pentru a vota modificari privind scenariile de functionare pentru 18 unitati de invatamant din judetul Constanta.