Măsuri sociale fără precedent în Ungaria, în plină pandemie. Guvernul oferă a 13-a pensie "Planul de actiune contine trei etape, de prima etapa am trecut", a spus Viktor Orban. Planul de actiune se bazeaza pe cinci piloni, intre care plata de catre stat a unui parti din salariu, investitii masive in economie, credite si dobanzi pentru firme garantate de stat, dar si plata celei de a 13-a pensii, esalonat, in urmatorii patru ani. "Am reusit sa ne echilibram printr-o munca grea, pe care am realizat-o timp de 10 ani, cand in Europa a ajuns pandemia coronavirusului, punand in pericol tot ce am realizat pana acum prin munca", a mai afirmat Viktor Orban. "Situatia brusca aparuta… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Plata ar urma sa se faca odata cu salariul pe luna aprilie, iar din suma se va scadea doar impozitul pe venit, de 10%.Un numar de 75.000 de cadre medicale ar urma sa beneficieze, lunar, de acești bani, pe toata perioada starii de urgența.„Incepand cu drepturile salariale de pe aprilie ar trebui ca…

- Ministerele germane ale Agriculturii si Internelor au incheiat joi un acord care stabileste o cota de 40.000 de muncitori sezonieri in aprilie si alti 40.000 in mai, relateaza Reuters, citat de News.ro. Acesti muncitori urmeaza sa fie adusi in Germania mai degraba cu avionul decat cu autocarul,…

- ”Sunt efecte negative in economie din ce in ce mai clare. Trebuie sa le luam foarte serios in considerare. Sunt domenii de activitate care au fost aproape paralizate: transportul rutier de persoane, in special transportul internațional de persoane, toata industria HORECA - hoteluri, restaurante,…

- Un senator PMP ii ataca dur pe romanii care s-au intors din Italia in ultimele saptamani de teama coronavirusului. Catalin Lucian Iliescu susține ca aceștia sunt oameni care nu au platit contribuții la stat, dar vor sa beneficieze de spitalele din Romania.“Dupa toata nebunia asta trebuie sa incepem…

- Școlile se inchid in Ungaria incepand de luni, 16 martie 2020. Anunțul a fost facut de premierul Viktor Orban.Elevii nu vor merge la școala, dar directorii instituțiilor de invațamant se vor prezenta la serviciu. The post Ungaria inchide școlile. Premierul Viktor Orban avertizeaza ca situația ar putea…

- Guvernul de la Budapesta a instituit starea de pericol pe intreg teritoriul Ungariei, interzicand intrarea in țara a celor care vin din Italia, China, Iran sau Coreea de Sud, cu excepția maghiarilor, transmite MTI.

- Daca Austria și-a consolidat poziția de lider privind tratamentul imuno-oncologic, Turcia – pentru turismul medical in domeniul oncologiei și al chirurgiei estetice, Grecia pentru fertilizare in vitro, Romania incepe sa-și dobandeasca statutul de lider european privind turismul stomatologic. Potrivit…

- Incepand de anul viitor, circa 1,3 milioane de pensionari care primesc pensii mici vor incasa un supliment, masura urmand sa coste 1,3 miliarde de euro pe an, conform proiectului de lege adoptate in consiliul de ministri. „Crearea acestei pensii minime va contribui la o mai mare justitie sociala…