Măsuri sociale din pachetul „Sprijin pentru România” intrate în vigoare Au intrat in vigoare inca doua masuri sociale adoptate recent de executiv. Este vorba despre cresterea valorii tichetelor de masa de la 20 la 30 de lei si acordarea ajutorului de 700 de lei pentru pensionarii cu venituri sub 2.000 de lei. Masurile fac parte din pachetul „Sprijin pentru Romania”, menit sa protejeze persoanele din categoriile vulnerabile in fata cresterilor de preturi din ultima perioada. Guvernul va continua sa actioneze in acest sens, a scris pe Facebook premierul Nicolae Ciuca. El subliniaza ca executivul are misiunea de a trece cu bine tara prin crizele multiple care o afecteaza… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primul ministru Nicolae Ciuca a transmis astazi printr o postare pe Facebook faptul ca de astazi, intra in vigoare inca doua masuri importante din pachetul "Sprijin pentru Romania", prin care sunt protejati romanii afectati de cresterile de preturi.Masurile adoptate sunt: 1 Valoarea tichetelor de masa…

- ”De astazi, intra in vigoare inca doua masuri importante din pachetul „Sprijin pentru Romania”, prin care protejam romanii afectati de cresterile de preturi: 1) Valoarea tichetelor de masa va creste cu 50%, de la 20 la 30 de lei. 2) Pensionarii cu venituri sub 2.000 de lei vor primi un ajutor de 700…

- Sindicatul Europol critica, luni seara, modul in care Guvernul a comunicat masurile propuse de la 1 iulie, dar si faptul ca acestea nu au fost discutate cu organizatiile sindicale, conform News.ro. ”Guvernul alege sa comunice pe Facebook masurile economice si sociale. Nu au existat consultari cu organizatiile…

- Coaliția de guvernare a decis, luni, lansarea unui nou pachet de masuri sociale și economice – „Sprjin pentru Romania”, in valoare de 1,1 miliarde de euro. Pachetul „Sprijin pentru Romania” cuprinde: amanarea pentru 9 luni a ratelor la banci pentru cetațenii și companiile care se confrunta cu dificultați…

- Guvernul va aproba, in sedinta de miercuri, noi decizii privitoare la pachetul 'Sprijin pentru Romania', urmand ca vineri, intr-o sedinta de guvern exceptionala, sa fie aprobat cadrul legislativ de reglementare pentru alte masuri cuprinse in acelasi pachet, a anuntat prim-ministrul Nicolae Ciuca.…

- Legea care prevede creșterea la 22 de lei/zi a alocației de hrana pentru copiii și tinerii din sistemele de protecție speciala va merge la promulgare. Intr-o postare pe Facebook, premierul Nicolae Ciuca a anunțat ca aceasta face parte din pachetul "Sprijin pentru Romania", in vederea protejarii populației…

- „Sprijin pentru Romania reprezinta un pachet de soluții pentru cetațeni și economie. Programul de guvernare are in centrul sau cetațeanul. Coaliția de guvernare are datoria sa vina cu solutii la problemele oamenilor si ale mediului economic, mai ales intr-o perioada atat de dificila ca cea pe care o…

- Coaliția de guvernare se reunește luni pentru a finaliza un pachet de masuri sociale menite sa contracareze explozia preturilor. Scolarii care iau burse sociale vor primi si vouchere de cate 30 de euro lunar, iar familiile nevoiase ar urma sa primeasca tichete a cate 50 de euro din doua in doua luni.…