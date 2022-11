Măsuri sanitare în Israel după ce a fost descoperită bacteria care provoacă holeră Bacteria care provoaca una dintre cele mai grave boli infecțioase, holera, a fost descoperita intr-un rezervor de apa din nordul Israelului. Cel mai probabil aceasta provine din țara vecina, Siria, unde exista un focar de holera, potrivit Reuters. Reprezentanții Ministerului Sanatații au asigurat populația ca s-au luat masuri pentru ”protejarea surselor de apa ale Israelului” […] The post Masuri sanitare in Israel dupa ce a fost descoperita bacteria care provoaca holera appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Bacteria care provoaca una dintre cele mai grave boli infecțioase, holera, a fost descoperita intr-un rezervor de apa din nordul Israelului. Cel mai probabil aceasta provine din țara vecina, Siria, unde exista un focar de holera la acaesta ora, anunța autoritațile sanitare din Israel, citate de Reuters.

