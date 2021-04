Măsuri restrictive prelungite în București. Reguli speciale în vinerea de Florii Sambata a avut loc o sedinta a Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta. Sunt puse in aplicare deciziile luate de Guvern prin adoptarea hotararii prin care s-a prelungit starea de alerta pe teritoriul Romaniei. Sambata, la nivelul municipiului București a fost inregistrata o rata de infectare de 6,39/1000 de locuitori. Conform ultimelor hotarari, in vinerea de Florii programul magazinelor va fi pana la ora 20.00 si nu pana la ora 18.00. Documentul CMBSU poate fi accesat AICI. „Da, avem CMBSU prin care prelungim masurile pe care le stiti deja pentru ca expira la 12.00 noapte… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Da, avem CMBSU prin care prelungim masurile pe care le stiti deja pentru ca expira la 12.00 noapte si le mai prelungim. Vine in contextul in care Guvernul a prelungit starea de alerta. O sa includ vinerea, pentru ca se prinde si vinerea de Florii, iar vinerea de Florii va fi programul la magazine pana…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta a decis in sedinta de sambata prelungirea restrictiilor de circulatie in Capitala, ca urmare a prelungirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei

- Guvernul a prelungit joi, 8 aprilie, starea de alerta. Intre alte masuri anunțate , magazinele vor fi inchise la ora 20.00, in Vinerea Mare, pe 30 aprilie, nu la ora 18.00, cum era pana acum, dar și in vinerea dinainte Floriilor, pe 23 aprilie. Astfel, potrivit punctului 51 al Anexei 1 a Hotararii Comitetului…

- Prim-ministrul Florin Citu a anuntat ca va inainta spre aprobare in sedinta de joi a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) o serie de propuneri care vizeaza sarbatorile pascale ortodoxe, intre care si cea privind circulatia pe timpul noptii, care sa fie permisa pana la ora 5,00 pentru…

- Potrivit noilor restricții decise in ședința de sambata a Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta, magazinele și restaurantele se inchid de la ora 18.00 doar in weekend și de la ora 21.00 in timpul saptamanii. De asemenea, circulația persoanelor e interzisa dupa ora 20.00 in weekend…

- Guvernul a anuntat noile restrictii impuse pentru limitarea raspandirii noului coronavirus, iar prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anuntat ca ședința Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgența (CMBSU) are loc vineri dimineața, pentru a decide masurile impuse in Capitala. Alin Stoica…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) are in discutie mai multe masuri pentru limitarea pandemiei. Potrivit documentului de lucru al CNSU, obtinut de News.ro , este avuta in vedere reducerea intervalului de circulatie pana la ora 20.00, in localitatile in care incidenta in ultimele 14…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a declarat ca duminica va avea loc o sedinta a Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) pentru prelungirea masurilor in vigoare. “Duminica va fi o sedinta de Comitet Municipal pentru Situatii de Urgenta, pentru prelungirea masurilor care…