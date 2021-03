In sectorul 5 au fost anunțate masuri restrictive independente fața de restul Capitalei. Din acest motiv, prefectul municipiului București, Alin Stoica, a anunțat ca joi dimineața va contesta in instanța hotararea luata de primarul Cristian Popescu Piedone. „Cadrul e stabilit prin legea 55 și acolo se stipuleaza ca restrangerile se iau doar prin Hotarare de Guvern. Mai jos decat acest nivel nu putem stabili noi un alt cadru de desfașurare a activitații agenților economici. I-am transms lui Cristian Popescu Piedone ca e nelegala decizia lui și in virtutea rolului prefecturii de a da asistența i-am…