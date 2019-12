Măsuri pregătite de guvern prin OUG: Încetarea tuturor detaşărilor din privat la stat, interzicerea cumulului pensie – job la stat De asemenea, actul legislativ va stopa detașarile din mediul privat la stat, un fenomen de proporții in perioada guvernarii PSD, care in acest mod a umplut ministerele și agențiile guvernamentale cu pile și rude. De notat ca forma proiectului de OUG arata ca toate aceste detașari inceteaza chiar la intrarea in vigoare a actului, ceea ce ar putea produce distorsiuni in instituțiile obligate de profilul lor sa adopte acest tip de detașare. Proiectul prevede și faptul ca bugetarii care fac ore suplimentare sau lucreaza in zilele libere (week-end-uri, sarbatori legale) vor putea fi platiți.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

