Măsuri pentru simplificarea interacţiunii cu contribuabilii la Direcţia Finanţelor Publice Sfântu Gheorghe Directia Finantelor Publice Locale Sfantu Gheorghe a luat o serie de masuri pentru a simplifica interactiunea cu contribuabilii, anuntand ca acestia au, printre altele, posibilitatea sa incheie actele de vanzare-cumparare a mijloacelor de transport si in format electronic si sa solicite certificatele de atestare fiscala prin intermediul unui notar. Autoritatile locale mentioneaza ca Primaria municipiului […] Articolul Masuri pentru simplificarea interactiunii cu contribuabilii la Directia Finantelor Publice Sfantu Gheorghe apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

Sursa articol si foto: mesageruldecovasna.ro

