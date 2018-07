Măsuri pentru reducerea timpilor de așteptare în punctele de trecere a frontierei Guvernul a aprobat in ședința de marți, 24 iulie a.c., Memorandumul cu tema: Masuri pentru imbunatațirea activitații in punctele de trecere a frontierei, in scopul reducerii timpilor de așteptare. Romania gestioneaza o parte importanta a frontierelor externe ale U.E., fapt ce implica asigurarea unui echilibru intre efectuarea controalelor amanunțite și supravegherea frontierei, pe de o […] The post Masuri pentru reducerea timpilor de așteptare in punctele de trecere a frontierei appeared first on eMaramures . Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

