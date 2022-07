Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de ordonanta de urgenta care vizeaza modificarea Codului fiscal este parcurs in prima lectura in sedinta de Guvern de miercuri, a anuntat premierul Nicolae Ciuca. Unele masuri, cum ar fi creșterea accizelor la alcool și tutun, ar urma sa intre in vigoare din august, in timp ce majoritatea…

- Guvernul analizeaza astazi masuri care vizeaza stabilitatea economica și protejarea locurilor de munca. "Ajustarea fiscala pe care o propunem prevede, pe de o parte, protejarea cetațenilor Romaniei care au statutul de salariați și au venituri de pana la 4.

- Premierul Nicolae Ciuca anunta ca de vineri intra in vigoare inca doua masuri importante prin care sunt protejati romanii afectati de cresterile de preturi: valoarea tichetelor de masa va creste la 30 de lei, iar pensionarii cu venituri sub 2.000 de lei vor primi un ajutor de 700 de lei. „De…

- Deduceri pentru angajatii care au venituri sub 6.000 de lei și impozitare progresiva a pensiilor speciale: Masuri propuse de social-democrați Deduceri pentru angajatii care au venituri sub 6.000 de lei și impozitare progresiva a pensiilor speciale: Masuri propuse de social-democrați Partidul Social…

- „Astazi, pe ordinea de zi avem doua ordonante deosebit de importante pentru programul nostru guvernamental. Ambele fac parte din reglementarile pe care si le-a asumat Guvernul pentru punerea in aplicarea a programului „Sprijin pentru Romania” si in felul acesta reusim sa conturam intreg setul de masuri…

- Compania de consultanța Accace Romania prezinta un sumar al principalelor masuri legislative și prevederi fiscale luate de autoritațile din Romania in vederea sprijinirii cetațenilor și a companiilor ucrainene afectate de conflictul din zona. Piața din Romania ofera numeroase posibilitați atat pentru…

- Masuri pentru protejarea economiei și a locurilor de munca: Anunțul premierului Nicolae Ciuca Masuri pentru protejarea economiei și a locurilor de munca: Anunțul premierului Nicolae Ciuca Nicolae Ciuca, premierul Romaniei, a anunțat compensații pentru firmele care vor intampina probleme in urmatoarea…

- Guvernul va aproba acordarea unei indemnizatii lunare similara celei platite in perioada de pandemie, respectiv 75% din salariul de baza, pentru salariatii din companiile unde se inceteaza activitatea, a declarat prim-ministrul Nicolae Ciuca, ieri, la inceputul sedintei de Guvern.”Avand in vedere impactul…