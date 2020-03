Masuri pentru prevenirea raspandirii virusului COVID-19 in centrele rezidentiale si in structurile de specialitate din cadrul DGASPC Maramures

Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere contextul actual al masurilor impuse la nivel național de prevenire a infectarii cu Coronavirus, precum și Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgența pe teritoriul Romaniei, Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Maramureș anunța ca iși continua…

- Șefa Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Suceava, Nadia Crețuleac, a comunicat ca potrivit articolului 39 din Decretul privind instituirea starii de urgența pe teritoriul Romaniei ca atit certificatele de incadrare a copilului intr-un grad de handicap și atestatele de asistent…

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Suceava anunța ca, in conformitate cu Decretul privind instituirea starii de urgența pe teritoriul Romaniei (ap. IV. la Capitolul IV - Domeniul muncii și protecției sociale, Art. 39), Certificatele de incadrare a copilului intr-un grad ...

- Avand in vedere decretul semnat de Președintele Klaus Iohannis, luni 16 matie 2020, Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Vrancea informeza despre prelungirea valabilitatații certificatelor de incadrare in grad de handicap pana la incetarea starii de urgența. In contextul dispozițiilor…

- ANUNȚ oficial: activitatea de revizuire medicala a pensionarilor de invaliditate va fi SUSPENDATA. Avand in vedere intrarea in vigoare a Hotararii nr.6/09.03.2020 a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta privind masurile suplimentare de combatere a noului Coronavirus, Ordinul ministrului muncii…

- Doua centre de zi din Piatra Neamț, cel pentru copii cu dizabilitați și cel pentru copiii din familii defavorizate, au fost inchise, pe fondul situației de coronavirus. Masura de prevenire a fost luata de Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Neamt. Este vorba de Complexul…

- In contextul raspandirii noului Coronavirus si in tara noastra, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita anunta ca a luat mai multe masuri de prevenire, in scopul asigurarii sanatatii si securitatii beneficiarilor si a angajatilor. Masurile au fost aplicate in conformitate…

- Dupa ce ieri au fost montate la Caminul pentru Persoane Varstnice lampi bactericide si dispensere cu solutii dezinfectante, astazi reprezentantii Directiei Generale de Asistenta Sociala au inceput montarea dispenserelor si in toate cluburile pentru seniori.De asemenea, dispensere au fost montate si…