Măsuri pentru perioadele când sunt emise coduri meteorologice de caniculă Masuri pentru perioadele cand sunt emise coduri meteorologice de canicula Foto: Arhiva. Autoritatile au decis o serie de masuri valabile în aceasta vara, în perioadele când sunt emise coduri meteorologice de canicula. De astazi va functiona o celula de criza, vor fi instalate puncte de prim ajutor, populatia va fi informata periodic, iar autoritatile se vor coordona cu organizatiile neguvernamentale pentru a fi ajutate persoanele vulnerabile, cu prioritate. Secretarul de stat în MAI, Raed Arafat, a facut o serie de precizaria la finalul sedintei… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

