Măsuri pentru combaterea pestei porcine: Stimulente financiare acordate vânătorilor pentru mistreţii găsiţi morţi Guvernul a adoptat, in sedinta de joi, mai multe masuri pentru combaterea pestei porcine africane, printre care si acordarea unor stimulente financiare vanatorilor care gasesc mistreti morti sau bolnavi sau pentru mistretii impuscati.



"Printr-o hotarare adoptata astazi a fost clarificata, completata metodologia pentru stabilirea si plata despagubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale sacrificate sau afectate in vederea eradicarii rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor. Practic, este vorba despre o completare a hotararii Guvernului nr. 1214/2009. (...) Decizia… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ia masuri pentru prevenirea pestei porcine: Pentru fiecare porc mistreț, mascul, vanat in zonele de risc, se acorda 65 de lei, Pentru femele, 400 de lei, potrivit unei hotarari a Executivului condus de Viorica Dancila, din ședința de Guvern de joi. Vanatorii mai primesc un stimulent financiar…

- Autoritatile din judetul Galati iau masuri sporite de securitate, dupa identificarea de cazuri de pesta porcina in judetul Tulcea, ultimul focar fiind descoperit in urma cu cateva zile peste Dunare, in localitatea tulceana Grindu, a anuntat miercuri subprefectul Mihai Manoliu, in cadrul unei sedinte…

- Autoritatile din judetul Galati iau masuri sporite de securitate, dupa identificarea de cazuri de pesta porcina in judetul Tulcea, ultimul focar fiind descoperit in urma cu cateva zile peste Dunare, in...

- ANSVSA Constanta ia masuri in scopul prevenirii introducerii pe teritoriul judetului Constanta a pestei porcine africane. Avand in vedere situatia epidemiologica in care se afla Romania ca urmare a confirmarii unor focare de pesta porcina africana in judetele Satu ndash; Mare si Tulcea la porcii domestici…

- Autoritatile sanitar-veterinare din Gorj iau masuri pentru combaterea pestei porcine africane. Nicolae Calescu, directorul executiv al Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Gorj, a declarat ca focare de pesta porcina africana au fost depistate la Satu Mare si la Tulcea, ...

- Agentia Nationala pentru Siguranta Alimentelor ia noi masuri impotriva raspandirii pestei porcine in sudul tarii.Specialistii ANSA efectueaza astazi verificari in Gagauzia si raionul Taraclia, acolo unde, recent, au fost confirmate trei focare de pesta porcina.

- Premierul Pavel Filip a solicitat institutiilor responsabile sa ia masuri sporite pentru prevenirea raspandirii pestei porcine africane pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv prin neadmiterea introducerii in țara a carnii contaminate.

- La Ștefan Voda a fost adoptat un plan de masuri pentru combaterea și eradicarea focarului de pesta porcina africana depistata in localitatea Palanca, relateaza Serviciul de presa al ANSA, citat de Noi.md. Potrivit președintelui Comisiei Antiepizootice Excepționale și al raionului Ștefan Voda, Nicolae…