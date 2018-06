Măsuri pentru a descuraja mașinile în Centru. Șoferii, trimiși în autobuzele SUFOCANTE Oamenii sunt indemnati sa foloseasca transportul in comun, dar autobuzele, tramvaiele si troleibuzele sunt adevarate cuptoare. Primaria nu a reusit sa instaleze aer conditionat, ori sa cumpere vehicule noi, desi a promis, acest lucru. Zona zero din Bucuresti este sufocata de masini. Iar parcarile administrate de primarie, unde tariful este 1,50 sunt pline in zonele Universitatii, Cocor si Unirea. La ora pranzului, o parcare din centrul Bucurestiului este plina. Nu mai exista niciun loc de parcare, iar soferii trebuie sa se descurce fiecare cum poate. Unii si-au lasat masinile in mijlocul intersectiei,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

