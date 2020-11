Măsuri paleative, fără restricţii suplimentare, în lupta cu SARS-CoV-2 In ziua in care in Romania s-a inregistrat cea mai mare rata de pozitivare de la inceputul pandemiei – de 40% din numarul total de teste prelucrate in 24 de ore –, autoritatile au decis sa nu instituie restrictii suplimentare, considerand ca cele impuse acum doua saptamani sunt suficiente. In continuare, specialistii sunt de alta parere. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

