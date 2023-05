Stiri pe aceeasi tema

- Comunitatea Declic a redactat o petiție prin care solicita introducerea de cursuri de prim-ajutor in școli. Decizia vine dupa ce o fetița de doar 14 ani din Cluj a murit dupa ce s-a inecat la școala cu un jeleu. Specialistii in prim ajutor spun ca daca profesorii stiau sa efectueze manevra Heimlich,…

- Exmatriculare, camere de detentie, centre de reeducare, munca in folosul comunitatii sau amenzi platite de parinti, astfel de masuri au fost propuse pentru a opri violențele in școli. Sunt opțiuni ale sindicatelor profesorilor și ale parinților.

- Salvați Copiii Romania și Asociația Elevilor din Constanța solicita introducerea in proiectul de lege privind Educația Naționala a masurilor de prevenire și combatere a bullying-ului și repararea, nu adancirea, inechitaților sociale, prin suplimentarea costului standard pentru copiii cu cerințe educaționale…

- Președintele Federației Sindicatelor din Educație (FSE) „Spiru Haret”, Marius Nistor, a propus reintroducerea exmatricularii, detenție școlara, nota de la purtare sa fie luata in calcul la admiterea la liceu sau la BAC sau amenzi pentru parinți in cazul unor abateri disciplinare, in contextul incidentelor…

- Asociația VeDem Just, fondata de judecatorul Cristi Danileț, a propus luni „16 masuri radicale” de combatere a violenței in școli, printre care obligativitatea de a instala camere video in toate salile de clasa, holuri și curtea școlii.PSIHOLOGI, CONSILIERIIn fiecare școala trebuie sa existe psihologi…

- Experții susțin ca numarul orelor de somn difera in funcție de varsta. Studiile arata ca , in cazul copiilor care dorm mai multe ore, riscurile de a dezvolta pe viitor probleme de sanatate este mai redus.Specialiștii susțin ca numarul și calitatea orelor de somn afecteaza in mod direct comportamentul…

- Razboiul din Ucraina il stoarce de puteri pe Vladimir Putin, susțin specialiștii occidentali. Cum s-a deteriorat starea fizica și psihica a președintelui rus dupa un an obositor, de cand a ordonat invadarea țarii vecine? Starea de sanatate a lui Vladimir Putin s-a deteriorat, susțin specialiștii Zvonurile…

- De curand, cercetarii au luat in calcul și varianta in care interiorul Pamantului ar avea și o structura ascunsa. Specialiștii spun ca este posibil ca toate informațiile care se știu pana in prezent despre structura Pamantului ar putea fi contrazise de noile descoperiri.