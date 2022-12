Soferii romani ar putea ramane si fara masina, pe langa suspendarea permisului de conducere, in anumite situatii. Noi reguli si amenzi uriase sunt prevazute intr-un nou proiect de lege care a fost depus la Senat și a fost inițiat de parlamentari PNL și UDMR. Astfel, aceștia ar urma sa ramana fara talon, iar mașina ar […] The post Masuri mai aspre pentru vitezomani: ar putea ramane si fara masina, si fara permis appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .