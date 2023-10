Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului București prin Administrația Strazilor continua lucrarile de reabilitare și consolidare a Podului Grant.Astfel, incepand din noaptea de duminica spre luni (15-16 Octombrie a.c.), ora 24:00, se va restricționa circulația vehiculelor pe pod, pe sensul de mers dinspre Calea Crangași…

- O conducta de termoficare s-a spart, marți dimineața, in zona Podului Grant, apa țașnind din pamant pana la o inalțime de circa 4 metri. Primaria Capitalei face acolo lucrari pentru consolidarea pasajului rutier, relateaza Hot News.Țeava s-a spart dupa ce o piatra a cazut peste ea, capacul din beton…

- Au gaurit o conducta pe Podul Grant. Echipa de muncitori care lucreaza la reparațiile Podului Grant a gaurit o magistrala de apa, scrie Știri pe surse. Podul Grant se inchide complet din 15 octombrie pana in martie anul viitor, pe sensul dinspre Crangași catre strada Turda, a anunțat directorul Administrației…

- Nicușor Dan susține ca lucrurile „se vor schimba”, acum ca a fost pusa o noua conducere a Poliției Locale. ”Vom masura decibelii(…) Taximetriștii nu vor mai fi lasați sa faca preț in Centrul”, a spus primarul general al Capitalei. Despre postarea in care Tudor Chirila reclama primarului Clotilde Armand…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, spune ca lucrarile la Podul Grant nu au fost executate in vara din cauza faptului ca CFR nu și-a dat avizul la timp. Acesta mai susține ca vechea administrație a indus in eroare cetațenii cand a informat ca podul a fost integral consolidat. „Podul Grant trebuie consolidat.…

- Primaria Capitalei a anunțat ieri inchiderea Podului Grant pe un sens de circulație, de la jumatatea lunii octombrie pana in luna martie a anului viitor, pentru lucrari de reabilitare. Cu siguranța, anunțul are o rezonanța puternica in memoria recenta a bucureștenilor, care inca iși aduc aminte de lucrarile…

- Daca nu platești parcarea de 5 lei pe ora, in București, și nici amenda de 200 de lei, ai putea sa te trezești cu o „bucurie” de aproape 2.500 de lei acasa. Soferii care nu platesc in Bucuresti tariful de parcare de 5 lei/ora si nici amenda de 200 de lei, in termen de 15 zile, risca sa primeasca amenzi…

- Anunțul a fost facut marți, 8 august, de primarul general, Nicușor Dan, care a precizat ca lucrarile de reabilitare si consolidare a Podului Grant au fost intrerupte in 2020 din cauza „situației financiare dezastruoase” in care se afla atunci Municipalitatea.Potrivit edilului, valoarea lucrarilor care…