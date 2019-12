Stiri pe aceeasi tema

- Politia Romana, campanie de prevenire a furtului din locuinte Foto: Catalin Radu. Politia Româna a început astazi o campanie de prevenire a furtului din locuinte. Oamenii legii si-au propus sa le reaminteasca oamenilor cât sunt de importante masurile preventive atunci…

- Asociația Berarii Romaniei in parteneriat cu Ministerul Educației Naționale, Poliția Romana și Consiliul Național al Audiovizualului a lansat o noua ediție a campaniei educaționale ALCOOLUL NU TE FACE MARE. In cadrul campaniei, reprezentanții asociației s-au intalnit cu peste 100 de elevi de la ColegiulTehnic…

- ​Aplicatiile oferite gratuit utilizatorilor de internet nu sunt în realitate chiar gratuite, ci se urmareste obtinerea datelor acestora sau instalarea unui malware în sistem, a avertizat, joi, directorul Institutului de Cercetare si Prevenire a Criminalitatii din cadrul Inspectoratului General…

- De la sfarșitul lunii ianuarie 2020, polițiștii vor acționa conform modificarilor legislative din domeniul ordinii și siguranței publice adoptate recent. La data de 28 octombrie, in Monitorul Oficial al Romaniei, a fost publicata Legea nr. 192 din 2019, pentru modificarea și completarea unor acte normative…

- O campanie europeana de prevenire a traficului de persoane „ESTI VICTIMA A TRAFICULUI DE PERSOANE? AI DREPTURI!”, a fost lansata joi, 17 octombrie, la nivel national, ea urmand a fi implementata de de Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane, Inspectoratul General al Politiei Romane – Institutul…

- ALBA IULIA IN SIGURANȚA – UN PROIECT AL POLIȚIEI MUNICIPIULUI ALBA IULIA IMPREUNA CU PRIMARIA MUNICIPIULUI ALBA IULIAPoliția Municipiului Alba Iulia și Primaria Municipiului Alba Iulia desfașoara activitați comune in scopul creșterii siguranței cetațenilor din municipiu. Proiectul intitulat “Alba Iulia…

- Trei romani, autorii unui jaf extrem de violent, sunt cautati de politia olandeza si de cea romana. Barbatii au intrat in primavara lui 2017 intr-o locuinta din Amsterdam. Olandezul care se afla in casa a fost lovit cu bestialitate, iar sotia lui legata. Totul s-a petrecut in fata celor patru copii…