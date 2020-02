Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din judetul Teleorman se pregatesc pentru cel mai rau scenariu in caz ca va ajunge și la noi coronavirusul. Reprezentanții Comitetului Județean pentru Situații de Urgența s-au intalnit intr=o ședința extraordinara pentru identificarea și stabilirea spațiilor de cazare pentru asigurarea…

- Ședința a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, astazi, la sediul Prefecturii Timiș, in contextul creșterii numarului de imbolnaviri cu coronavirus din Europa, in special in Italia. Potrivit reprezentanților Prefecturii Timiș, in timpul ședinței s-a discutat in special despre identificarea…

- Luxemburg, 2.142 de euro pe luna: nu numai ca este cel mai mare salariu minim din UE, ci este si din lume. Potrivit Numbeo, costul vietii in tara central-europeana este cu 47% mai scump decat in Spania, potrivit HotNews.ro. Salariul minim a crescut in 20 de ani in Spania de la 485,70 in 1999,…

- Miercuri s-au disputat meciurile din sferturile Campionatului European de la Budapesta, iar rezultatele inregistrate sunt: Italia – Muntenegru 8-10, Ungaria – Rusia 14-10, Serbia – Spania 9-10 (dupa penalty) si Croatia – Grecia 14-11. In semifinale s-au calificat astfel Muntenegru, Ungaria, Spania si…

- Nationala masculina de polo pe apa a Romaniei a incheiat pe locul al treilea Grupa B a Campionatelor Europene de la Budapesta. In play-off , tricolorii se vor duel cu Grecia. Romanii au reusit sa invinga duminica puternica formatie a Rusiei cu scorul de 11-10, dupa ce fusesera invinsi de Olanda (8-9)…

- Țarile vizate sunt Albania, Belgia, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Columbia, Croația, Cehia, Danemarca, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Hong Kong, China, Irlanda, Italia, Olanda, Norvegia, Portugalia, Moldova, Romania, Serbia, Slovacia, Spania, Suedia Elveția, Ucraina, Regatul Unit și Statele…

- Europol a inchis luni 30.506 de nume de domenii de internet care incalcau legislatia privind proprietatea intelectuala ca urmare a distribuirii de articole false ori piratate in retea, precum transmisiuni ilegale de programe de televiziune, muzica si filme piratate, precum si produse electronice…

- CJ Timiș a alocat doua milioane de lei Inspectoratului pentru Situații de Urgența in acest an, pentru achiziționarea de echipamente și pentru derularea de investiții.Vineri au fost predate catre ISU Timiș doua autospeciale de stingere cu tunuri de apa și spuma și șapte ambarcațiuni pneumatice…