- Agentia Federala pentru Supravegherea Comunicatiilor din Rusia, Roskomnadzor, a anuntat vineri sanctiuni impotriva unor companii IT straine, printre care si TikTok, Telegram, Zoom, Discord si Pinterest, relateaza Reuters.

- Un incendiu a izbucnit in timpul nopții la un depozit de petrol din teritoriul controlat de Rusia in estul Ucrainei, dupa ce forțele ucrainene au bombardat orașul Donețk, a declarat marți (26 iulie) șeful administrației orașului. Reuters nu a putut verifica informațiile sau cauza incendiului. „Ca urmare…

- Shopify a anunțat marți un parteneriat cu YouTube apentru a permite comercianților sa vanda prin intermediul platformei video, in timp ce compania canadiana incearca sa profite de numarul tot mai mare de creatori de conținut care iși lanseaza propriile magazine de comerț electronic. Parteneriatul, care…

- Ucraina a cerut Turciei sa rețina cargoul Zhibek Zholy, sub pavilion rusesc, care transporta o incarcatura de cereale ucrainene luate din portul Berdyansk, ocupat de Rusia, potrivit unui oficial ucrainean și unui document vazut vineri de Reuters. Oficialul din cadrul Ministerului ucrainean de Externe,…

- Serviciul de securitate ucrainean a anunțat ca a arestat un fost agent KGB care a ajutat la dirijarea unor atacuri cu rachete rusești care au ucis peste 50 de militari in vestul Ucrainei, in luna martie, relateaza Reuters. Fostul agent KGB a trimis rușilor locațiile țintelor de la centrul de pregatire…

- O racheta ruseasca a lovit luni un centru comercial aglomerat din orașul Kremenciuk, din centrul Ucrainei, ucigand cel puțin 2 persoane și ranind 20, au declarat oficiali ucraineni de rang inalt. Imaginile difuzate de președintele Volodymyr Zelenskiy au aratat un incendiu uriaș care se manifesta intr-o…

- Cinci civili ucraineni au revenit in Ucraina in urma unui schimb de prizonieri cu Rusia, anunta Sky News. Cinci civili ucraineni au fost eliberati de rusi in cadrul unui schimb de prizonieri cu Rusia. Ucrainenii au eliberat si ei tot cinci prizonieri, a anuntat sambata Directia de informatii a apararii…

- Autoritațile locale din regiunea Donețk au anunțat ca o lovitura a unei rachete a ucis trei civili și a ranit șase persoane in orașul Sloviansk din estul Ucrainei. Un material video arata o cladire rezidențiala cu ferestrele aruncate in aer și balcoanele distruse. Unii dintre locuitorii din zona au…