- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, anunța noi masuri luate de Direcția de Asistența Sociala pentru sprijinirea persoanelor varstnice sau care au nevoie de ajutor.„Noi masuri initiate de Primaria Capitalei prin Direcția de Asistența Sociala, pentru sprijinirea persoanelor varstnice…

- Primaria Capitalei a deschis un centru de 100 de locuri pentru victimele violenței domestice. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat ca in perioada de izolare și distanțare sociala crește numarul victimelor violenței domestice, iar municipalitatea vine in sprijinul acestor persoane. Centrul…

- Persoanele fara sustinatori legali cu varsta peste 65 de ani din sectorul 2 au la dispozitie o noua linie telefonica speciala cu numarul 031 - 9798, pe care o pot apela de luni pana vineri, in intervalul orar 08.00- 20.00. Primaria sectorului 2, prin Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia…

- Primaria Sectorului 4 va sustine financiar familiile cu venituri reduse sau ramase fara niciun venit ca urmare a restrictiilor impuse mai multor companii prin decretele militare emise pentru stoparea raspandirii infectiilor cu noul tip de coronavirus. Masurile de ajutorare a oamenilor aflati in nevoie…

- Madalina Turza a transmis ca „trebuie sa fim calmi, pentru ca o procedura exista deja, care se aplica și pentru astfel de cazuri. Dupa ce Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) preia un copil aflat intr-o astfel de situație, el este plasat intr-o zona dedicata de izolare.…

- Primaria Sectorului 6, prin Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6, a alocat numarul de telefon 021.9970, destinat exclusiv persoanelor din comunitate care sunt trecute de varsta de 65 de ani si care sunt lipsite de sprijin din partea familiei sau a cercului de prieteni.…

- In perioada 12 - 31 martie sunt sistate vizitele apartinatorilor beneficiarilor institutionalizati, voluntarilor si tertilor in cadrul centrelor rezidentiale ale DGASPC Galati, iar in perioada 12-31 martie se suspenda activitatea centrelor de zi si a celor de recuperare din cadrul institutiei.