Măsuri fiscale: Ce taxe și accize ar trebui să crească în perioada următoare Premierul Nicolae Ciuca a prezentat in ședința Biroului Politic Național al PNL masurile fiscale pe care coaliția de guvernare le-ar putea lua in perioada urmatoare. Masurile au fost prezentate ca fiind agreata de conducerea coaliției. Primele creșteri ar urma sa aiba loc la accizele aplicate la tutun și alcool, apoi impozitul pe veniturile din jocuri de noroc ar urma sa creasca pana la 40%, iar cota de TVA pentru bauturile cu zahar va crește la 19%. De asemenea, impozitul pe dividende va crește de la 5% pana la 8%, masura urmand a fi aplicata și companiilor de stat. Impozitul pe profit și dividende… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a discutat in ședința de luni a conducerii PNL despre masurile pe care Guvernul le propune in domeniul fiscal. Abordarea este una diferita de cea a PSD, in sensul reducerii fiscalitații. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- ”Executia bugetului general consolidat in primele cinci luni ale anului 2022 s-a incheiat cu un deficit de 20,90 mld lei in scadere fata de deficitul de 26,18 mld lei inregistrat la aceeasi perioada a anului 2021. Exprimat ca procent din Produsul Intern Brut, deficitul bugetar a inregistrat o scadere…

- Deficitul bugetului general consolidat a crescut la 1,57% din Produsul Intern Brut dupa primele cinci luni ale acestui an, de la 1,23% din PIB in perioada ianuarie-aprilie, potrivit datelor Ministerului Finantelor. Soldul negativ este insa in scadere cu aproximativ 0,65 puncte procentuale fata de cifrele…

- In vederea asigurarii resurselor necesare pentru buna funcționare a statului, ANAF urmarește creșterea gradului de conformare voluntara, atat la declarare, cat și la plata, mizand pe spiritul de responsabilitate civica al contribuabililor, dar și pe campanii de informare cu privire la procedurile de…

- Premierul Nicolae Ciuca a decis constituirea Comitetului interministerial pentru implementarea, monitorizarea si evaluarea Strategiei de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatii rome pentru perioada 2022-2027. Potrivit deciziei publicate joi in Monitorul Oficial, conducerea Comitetului…

- Societatea Nationala de Transport al Gazelor Naturale Transgaz a inregistrat in primul trimestru al acestui an un profit net de 267,918 milioane lei, in crestere cu 70% comparativ cu cel din perioada similara din 2021, conform rezultatelor financiare individuale transmise luni Bursei de Valori Bucuresti.…

- „Suntem dependenți de consum, de importuri, de prețurile de import. Rasp este sa avem propria productie si procesare.Anul acesta nu creștem taxele. Reforma fiscala este cuprinsa in PNRR și va trebui ca acest jalon sa fie gata in decembrie 2022.Deficitul este in grafic. Inflația? Mai sunt cateva luni,…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, luni seara, principalele masuri ale programului „Sprijin pentru Romania”, adoptat de coalitia de guvernare pentru a contracara efectele crizei economice. Acesta a precizat ca primele masuri vor intra in vigoare la 1 mai.