Măsuri fiscale adoptate de Guvern / Florin Cîțu: Sunt prelungiri ale unor decizii de anul trecut pentru mediul de afaceri Guvernul a adoptat în ședința de joi câteva masuri fiscale, care sunt, de fapt, prelungiri ale unor decizii de anul trecut pentru mediul de afaceri, a anunțat premierul Florin Cîțu. Acesta a spus ca printre altele se prelungește pentru HORECA perioada de scutire cu 90 de zile a plații impozitului specific. Ultima oara acesta a fost prelungit cu 90 de zile în luna decembrie. De asemenea, printr-o hotarâre de Guvern au fost alocate sumele necesare pentru plata tichetelor de masa pentru minerii care erau astazi în greva foamei la Suceava.



Alte masuri au… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”As vrea sa mai anunt inca un lucru. Am alocat sumele necesare pentru plata tichetelor de masa pentru minerii care erau in greva in Suceava”, a anuntat premierul Florin Citu. Aproximativ 160 de mineri de la exploatarile de uraniu de la Crucea si Botusana, din judetul Suceava, s-au blocat in subteran,…

- Guvernul a aprobat, miercuri, prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei, cea mai importanta masura fiind cea referitoare la restrictia privind circulatia pe timp de noapte incepand cu ora 22,00, fata de 23,00, cat era pana acum. „Astazi s-a aprobat si prelungirea starii de alerta. (…) Exista…

- Guvernul suedez a anuntat, miercuri, ca va reduce programul restaurantelor, barurilor si cafenelelor si ca va inaspri limitele privind numarul de persoane care pot intra in magazine, pentru a evita un al treilea val de pandemie de Covid-19, informeaza news.ro . Guvernul a anuntat ca va propune ca restaurantele…

- Orban: Guvernul va adopta ordonanta de urgenta necesara pentru prelungirea masurilor de sustinere a mediului de afaceri Ludovic Orban a anuntat ca a avut o discutie cu premierul Florin Citu si ordonanta de urgenta pentru prelungirea masurilor de sustinere a mediului de afaceri are toate avizele…

- In ansamblu, salutam inceperea consolidarii fiscale, insa consideram ca se impun masuri mai curajoase de limitare a deficitului structural pentru perioada 2022 – 2024 (acesta ramanand deocamdata mult peste obiectivul pe termen mediu), arata Camera de Comerț Americana in Romania (AmCham Romania),…

- Corpul de control al prim-ministrului va investiga modul in care a fost aplicata Masura 3 de ajutor de stat - granturi pentru IMM, a anuntat vineri prim-ministrul Florin Citu, dupa o intalnire cu ministrul Economiei Claudiu Nasui, care a afirmat ca aceasta masura nu isi atinge scopul.

- Actele normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in ședința din 6 ianuarie 2021 sunt urmatoarele: I. PROIECTE IN ANALIZA 1. PROIECT DE LEGE pentru abrogarea Legii nr. 173/2020 privind unele masuri pentru protejarea intereselor naționale in activitatea economica 2. PROIECT…

- Guvernul a prelungit mai multe masuri care ajuta mediul de afaceri și acorda vouchere de vacanța și in 2021, pentru a impulsiona turismul intern Premierul Florin Citu a anuntat, miercuri, ca in 2021 vor fi acordate vouchere de vacanta in cuantum de 1.450 de lei, aceasta masura fiind cuprinsa in ordonanta…