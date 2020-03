Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European va suspenda accesul vizitatorilor timp de trei saptamani, a anuntat luni presedintele institutiei, David Sassoli, masura preventiva luata pentru a limita propagarea coronavirusului, relateaza Reuters si AFP, citat de stirileprotv.ro.

- Marele Premiu al Qatarului, prima etapa a Campionatului Mondial de MotoGP, programata in nocturna, duminica viitoare, pe circuitul Losail, a fost anulata din cauza restrictiilor de circulatie impuse persoanelor provenite din Italia, in urma epidemiei de infectii cu Covid-16, informeaza Reuters potrvit…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatatii din Iran a anuntat, vineri, 34 de decese si 388 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, potrivit Reuters. Rugaciunile de vineri au fost suspendate in majoritatea provinciilor tarii.Purtatorul de cuvant al Ministerului iranian al Sanatatii,…

- Un italian de 77 de ani diagnosticat cu virusul ucigas a murit vineri. Acesta este primul deces inregistrat in Europa, in cazul unui cetatean european. Epidemia s-a agravat vineri in nordul Italiei, oficialii anuntand 14 noi cazuri confirmate in regiunea instarita Lombardia si alte doua suspecte in…

- Dispensarul din satul Deal, aparținand de comuna Calnic funcționa ilegal, fara autorizație sanitara, a declarat pentru Alba24, directorul DSP Alba, Alexandru Sinea. Instituția a decis joi dimineața interzicerea oricarei activitați acolo, dupa un control la fața locului. Interdicția va fi in vigoare…

- Autoritațile chineze au anunțat miercuri ca noua persoane au decedat pana acum din cauza noului tip de coronavirus, iar 440 de persoane au fost infectate, informeaza site-ul agenției de presa Reuters.