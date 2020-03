Măsuri extreme pentru combaterea coronavirusului. Banii care vin din Asia intră în carantină Masuri extreme pentru in cazul coronavirusului. Banii care vin din Asia intra in carantina Bancnotele de dolari care ajung in SUA dupa ce au circulat in Asia vor intra in carantina, pentru a limita riscul de propagare a noului coronavirus, a anuntat o purtatoare de cuvant al Bancii Centrale americane (Fed). Aceste bancnote vor rămâne închise pentru o perioadă minimă de 7-10 zile, în loc de 5 zile cum se întâmpla până acum, şi până la maximum 60 de zile, a precizat sursa citată, confirmând relatări apărute… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

