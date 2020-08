Măsuri excepționale: Rusia și China i-au întors spatele dolarului CHIȘINAU, 18 aug - Sputnik, Natalia Dembinskaia. Economiștii se arata convinși ca pana la urma totul se va incheia cu o „alianța financiara”, in urma careia nu va ramane niciun loc pentru moneda americana. In plus, investitorii parasesc principala moneda de rezerva și investesc in aur, scrie Natalia Dembinskaia in articolul sau de pe RIA Novosti. Euro și Yuan-ul Euro și Yuan-ul In primul trimestru, ponderea dolarului in decontarile operațiunilor comerciale dintre Rusia și China pentru prima data in istorie a scazut sub 50% - la 46%. Euro reprezinta acum 30%, in timp ce monedele naționale - rubla și… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

