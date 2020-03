Stiri pe aceeasi tema

- Iohannis a decretat stare de urgenta. Presedintele Klaus Iohannis a declarat, sambata, ca apreciaza votul din Parlament, parlamentarii dand dovada de unitate. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Președintele Klaus Iohannis a susținut, cu puțin timp in urma, o declarație de presa, la Cotroceni. Iata principalele declarații:"Prima prioritate pentru noul guvern e continuarea luptei impotriva coronavirusului si pentru a gestiona eficient criza.Guvernul care isi preia acum mandatul este cel care…

- Principalele declaratii ,pe HotNews.ro. Guvernul a depus juramantul in conditii foarte speciale din cauza epidemiei. In primul rand, felicitari si mult succes. Apreciez in mod deosebit votul care s-a dat in Parlament. In Parlament s-a dat un mesaj de unitate. Este foarte important ca masurile care vor…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca a decis sa decretez stare de urgenta la inceputul saptamanii viitoare, in plina epidemie de coronavirus.Apreciez in mod deosebit votul care s a dat astazi in Parlamentul Romaniei. S a transmis un mesaj de unitate. Sunt foarte bucuros sa constat ca majoritatea…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, spune ca oamenii trebuie "sa inteleaga ca lipsa starii de urgenta nu inseamna lipsa unei actiuni concrete si corecte in raspunsul la aceasta situatie”. El anunta ca mai multe camioane cu echipament medical sunt in drum catre Romania si ca…

- Nu punem in discutie oportunitatea masurilor luate pana acum, necesitatea restrangerii unor drepturi, dar acest lucru este obligatoriu sa se intample asa cum prevede legea fundamentala in cazul situatiilor exceptionale. Acestea sunt exigentele statului de drept, in care restrangerea unor drepturi si…

- Președintele Klaus Iohannis a lasat sa se ințeleaga ca nu va declara stare de urgența in Romania ca urmare a actualei situații privind epidemia de COVID-19. „Daca va uitați la televizor și vedeți politicieni care dau sfaturi la toata lumea și le știu pe toate, eu va sfatuiesc sa schimbați canalul. Luați…

- Barajul pentru EURO 2020 dintre Islanda și Romania este in pericol. Nordicii au decretat stare de urgența din cauza coronavirusului. Islanda - Romania e programat sa se dispute pe 26 martie, la Reykjavik. Oficialitațile din Islanda au intrat in alerta dupa ce au fost detectate primele doua cazuri de…