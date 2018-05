Stiri pe aceeasi tema

- Diplomati din Romania, Ungaria, Cehia si Austria vor participa duminica seara, la receptia organizata de ministrul de Externe al Israelului la Ierusalim, unde va fi prezenta si Ivanka Trump, scrie presa din Israel, care precizeaza ca majoritatea diplomatilor europeni vor boicota evenimentul.

- Un reprezentant al Ambasadei Romaniei in Israel va participa la receptia organizata, duminica, de Ministerul Afacerilor Externe israelian, a informat MAE roman, care a precizat ca o invitatie de participare la deschiderea oficiala a Ambasadei SUA la Ierusalim nu a fost...

- Armata israeliana a anuntat sambata ca va dubla efectivele unitatilor sale combatante din jurul Fasiei Gaza si din Cisiordania ocupata pentru a face fata eventualelor manifestatii palestiniene impotriva transferului ambasadei americane la Ierusalim, prevazut luni, relateaza AFP, citata de Agerpres.…

- Deschiderea intr-un sediu provizoriu a Ambasadei SUA la Ierusalim aduce nu doar probleme diplomatice, ci și de logistica. Ambasada va folosi localul consulatului american din Ierusalim și va avea o...

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat vineri ca ar putea merge la Ierusalim pentru deschiderea ambasadei Statelor Unite ale Americii, pe care a decis sa o transfere de la Tel Aviv, relateaza agentia Belga.

- „(...) Pozitia noastra in Orientul Apropiat, Orientul Mijlociu, a fost o pozitie de echilibru care a folosit si Israelului si statelor arabe in anumite momente. Suntem singurul stat care are ambasada la Damasc (...) Noi aveam reputatia de broker onest. In momentul de fata am iesit din categoria asta.…

- Un cetatean francez care lucreaza la consulatul Frantei in Ierusalim a fost adus in fata unui tribunal in Israel fiind suspectat ca a furnizat ilegal arme palestinienilor, scrie The Guardian. Shin Bet, agentia de securitate interna a Israelului, l-a identificat pe suspectul in varsta de 23 de ani…

- O ancheta a Serviciul de securitate interna israelian Shin Bet, care viza o retea palestiniana care face contrabanda cu arme dinspre Fasia Gaza catre Cisiordania, a dus luni la arestarea unui francez, angajat al consulatului Frantei la Ierusalim, banuit ca ar fi alimentat constant in ultimele luni cu…