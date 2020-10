Stiri pe aceeasi tema

- Mii de pacienți se pot confrunta cu timpi de așteptare inutil de lungi pentru o intervenție chirurgicala din cauza unei ipoteze greșite cu privire la riscul Covid-19 pe care il prezinta personalul medical din cadrul unei proceduri de rutina, a constatat un studiu, publicat in exclusivitate The Guardian.…

- Un studiu efectuat pe mai mult de jumatate de milion de persoane din India expuse la noul coronavirus SARS-CoV-2 sugereaza ca responsabil pentru raspandirea continua a virusului este doar un procent mic dintre cei care se infecteaza. Mai mult, copiii și tinerii s-au dovedit a fi potențial mult mai contagioși…

- 2.343 de cazuri de COVID-19 au fost depistate in Romania in ultimele 24 de ore, fiind cel mai mare numar zilnic de pana acum, la doar doua zile dupa precedentul record. Și in București se inregistreaza un nou record: 517 infectari. Și la Terapie Intensiva este un nou record – 571 de pacienți. Dupa București,…

- Federația Sindicatelor Libere din Invațamant a lansat un apel public catre parlamentari, prin care le cere “sa respinga decizia Guvernului Orban de a nu majora salariile din educație, la data de 1 septembrie 2020”. “Nu lasați școlile sa devina bombe epidemiologice, expunand profesorii și elevii! Majorarile…

- Romania va primi de la Comisia Europeana, in 3 tranșe, 25.157 de flacoane de Veklury (Remdesivir) pentru tratarea pacienților cu COVID -19 eligibili, in cadrul contractului finanțat și semnat de Comisia Europeana cu compania farmaceutica producatoare, anunța Ministerul Sanatații. Antiviralul Remdesivir…

- Politistii aradeni s-au autosesizat in cazul morții unei femei gravide, infectata cu COVID-19, care a murit pe drum intre spitalele Arad și Timișoara, transfer decis in conformitate cu protocoalele emise de Ministerul Sanatații privind pacienții COVID-19. Directorul spitalului de destinație a acuzat,…

- Acoperirile pentru fața au fost prezentate ca fiind una dintre cele mai bune metode de a impiedica raspandirea coronaviruslui. Acum exista dovezi care demonstreaza ca maștile protejeaza și persoanele care le poarta, arata un studiu citat de New York Times. Diferite tipuri de maști „blocheaza virusul…

- Președintele SUA a purtat o masca in public pentru prima data in timpul unei vizite la un spital militar, dupa o scurta plimbare cu elicopterul de la Casa Alba, sambata seara, scrie The Guardian. Decizia președintelui de a purta o masca a aparut in condițiile in care infectprile au crescut la niveluri…