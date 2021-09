Măsuri dure în Italia. Nevaccinaţii, obligaţi să îşi plătească spitalizarea Cei care refuza vaccinarea impotriva COVID-19 ar putea fi obligati sa isi plateasca spitalizarea, a anuntat consilierul pentru Sanatate al regiunii Lazio, Alessio D’Amato. “Acesti oameni, care refuza vaccinarea si pun in pericol libertatea altora, ar trebui sa fie complet responsabili de alegerile lor, dar si de actiunile lor”, a declarat Alessio D’Amato conform thenewsglory.com. […] The post Masuri dure in Italia. Nevaccinatii, obligati sa isi plateasca spitalizarea appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

