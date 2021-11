Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor puse la dispoziția Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) de catre Institutul Național de Sanatate Publica (INSP-CNSCBT), prin aplicația Registrul Electronic Național al Vaccinarilor (RENV), care ține evidența vaccinarilor, situația…

- In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 263 de decese ale unor pacienți confirmați cu noul coronavirus, unul dintre ei avand varsta sub 19 ani. Au fost raportate, joi, 14.467 de cazuri noi. In ultimele 24 de or...

- "Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta a constatat rata de incidenta pentru ultimele 14 zile la 8,28 si a reglementat in consecinta, in sensul ca a valorificat modificarile legislative care au aparut odata cu intrarea in vigoare a hotararii de Guvern

- RO Vaccinare aminteste ca vaccinarea impotriva COVID 19 reduce riscul de transmitere a virusului.Un studiu realizat de CDC, in Statele Unite ale Americii, arata ca persoanele nevaccinate au de 17 ori mai multe sanse de a fi spitalizate cu COVID 19 decat persoanele care sunt vaccinate cu schema completa.RO…

- Arestul preventiv va fi aplicat doar in cazuri excepționale, iar detinutii nu vor mai fi escortati la sedintele judiciare, cu excepția cazurilor in care acest lucru este absolut necesar. Aceasta masura a fost luata pentru evitarea supra-aglomerarii instituțiilor penitenciare.

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz și-a anunțat planurile pentru gestionarea pandemiei de COVID-19 in urmatoarele luni, afirmand ca orice noi masuri de lockdown impuse de autoritați vor viza doar persoanele care nu s-au vaccinat anti-Covid, relateaza The Local . Kurz a dezvaluit un plan in 5 puncte…

- Un proiect controversat a fost lansat in dezbatere publica. Este vorba despre utilizarea pașapoartelor COVID sau a certificatelor digitale pentru a fi permis accesul persoanelor in baruri și restaurante din Romania, conform Antena 3 . Documentul ar urma sa arate daca persoana respectiva a fost vaccinata…