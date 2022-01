Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației a vorbit despre modul și mai ales situațiile in care elevii vor trece in online. Potrivit informațiilor furnizate de Sorin Cimpeanu, in cazul in care, in București, se depașește incidența de 3 la mie, școlile care au o rata de vaccinare mai mica de 60% vor trece in sistem online.…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu a anuntat, luni, intr-o conferinta de presa, ca incepand cu data de 17 ianuarie, acele scoli si gradinitele care au sub 60% dintre angajati vaccinati si se afla in localitatile cu o incidenta a infectarii de peste 3 la mie, intra in sistem online. Ministrul…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat, joi, referitor la bursele de merit ale elevilor, ca acestea au un cuantum cu 400 de milioane mai mult fața de anul 2021, existand posibilitatea sa fie revizuite criteriile de acordare pentru clasele a V-a și a IX-a. ”Toți banii alocați pentru burse vor…

- Peste 70% dintre școlile din intreaga țara vor funcționa saptamana viitoare cu activitate fața in fața, avand in vedere rata de vaccinare de peste 60% in randul personalului din unitațile de invațamant. Potrivit Ministerului Educatiei, in urma centralizarii datelor raportate de inspectoratelor scolare…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat vineri, 5 noiembrie, ca incepand de luni, 8 noiembrie, in școlile și gradinițele in care pragul de vaccinare a personalului școlar este de peste 60%, elevii merg fizic la școala. Sub acest prag, elevii intra in online".Inspectoratul Școlar ...

- „1,8 milioane de elevi vor incepe școala fizic, este o cifra estimativa, din cei peste 2,9 milioane de elevi și preșcolari. Școlile care au o rata de vaccinare sub 60 la suta vor incepe școala in sistem online”, a declarat, vineri, ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. Rata de vaccinare de peste 60 la…

- Circa 66,5% dintre cadrele didactice din invațamantul preuniversitar și peste 30% peste 12 ani s-au vaccinat impotriva coronavirusului, a precizat Sorin Cimpeanu joi intr-o emisiune a Digi24 . Ministrul Educației a subliniat ca in randul elevilor s-a inregistrat o creștere importanta in ultimele doua…

- Inspectoratul Școlar București a publicat, miercuri, lista cu rata de vaccinare a angajaților din toate unitațile de invațamant din București, de stat și private. Sorin Cimpeanu a declarat cu o zi inainte ca redeschiderea cu prezența fizica a școlilor ar putea sa fie condiționata și de rata de vaccinare…