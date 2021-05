Stiri pe aceeasi tema

- Turiștii straini NU vor mai putea vana in Romania. Ministrul Mediului: „Trofeul lui Arthur ramane in țara” Tanczos Barna susține ca s-a modificat ordinul privitor la derogarile de vanatoare, iar turiștii straini nu vor mai putea veni sa vaneze urși in Romania. De asemenea, trofeul ursului Arthur va…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anuntat ca in 14 mai incepe “Rabla pentru electrocasnice”, primele produse care intra in program fiind masinile de spalat rufe sau vase, frigiderele si uscatoarele de rufe. Anul acesta, prin programul Rabla pentru electrocasnice se vor putea achizitiona inclusiv…

- Unul dintre cei mai mari urși din Carpați a fost vanat luna trecuta in padurile din Covasna de un prinț din Liechtenstein. Ecologiștii susțin ca este vorba despre braconaj și ca animalul impușcat era cel mai mare din Romania și probabil cel mai mare din UE. Reprezentanții Agent Green susțin ca ursul…

- Ministerul Culturii propune masuri pentru reluarea activitatilor cultural-creative de la 1 iunie 2021, in spatii inchise si deschise, pe baza legislatiei si a recomandarilor autoritatilor publice din Romania. Acestea vor fi analizate de Ministerul Sanatatii si de Comitetul National pentru Situatii de…