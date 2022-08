Măsuri drastice pentru diminuarea consumului de energie electrică: Hunedoara, primul oraș din țară care va face economie Masuri drastice pentru diminuarea consumului de energie electrica: Hunedoara, primul oraș din țara care va face economie Masuri drastice pentru diminuarea consumului de energie electrica: Hunedoara, primul oraș din țara care va face economie Criza energetica declanșata pe plan continental a ajuns sa afecteze și administrațiile orașelor mari din țara noastra. Primaria Municipiului Hunedoara, de exemplu, este nevoita sa aplice temporar unele masuri pentru diminuarea consumului de energie electrica. Iluminat-public-pentru-toate-satele-aparținatoare-din-Aiud.jpg Autoritațile din […] Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Criza de energie electrica cu care se confrunta omenirea in aceste timpuri, forțeaza autoritațile sa ia masuri pentru a diminua consumul, sau pentru a gasi alte soluții care sa eleimine, treptat criza. De aceasta data, un oraș din Romania a decis sa reduca consumul din oraș prin cateva masuri implementate.

- Primaria municipiului Hunedoara anunta ca a luat temporar unele masuri menite sa diminueze consumul de energie electrica. Astfel, va fi redus la jumatate numarul lampilor de iluminat conectate la reteaua publica, pe arterele importante, iar iluminatul va fi intrerupt total pe timpul nopții atat la sediile…

- Primaria Prundu Bargaului este prima care investește in panouri fotovoltaice, pe care vrea sa le puna pe acoperișurile cladirilor pe care le are in administrare. Aceasta investiție care trece de un milion de lei ar reduce cheltuielile cu energia electrica la jumatate. Peste 250.000 de lei platește administrația…

- Autoritatile din landul german Bavaria au convenit o serie de modalitati pentru a reduce consumul de energie cu 15% in perioada august - martie, inclusiv prin coborarea termostatului in cladirile publice, pe masura ce prima economie europeana se pregateste pentru noi reduceri ale livrarilor de gaze…

- Consumul national de energie electrica a fost mai mic cu 5,2- in perioada ianuarie - aprilie 2022, comparativ cu perioada similara a anului trecut, arata ultimul raport al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE), citat de Agerpres. Consumul clientilor casnici a fost in scadere cu 3,2-,…

- Mulți se intreaba, mai ales in perioada verii, cit consuma aerul condiționat și cum putem sa reducem costurile, pentru a nu avea o factura mare la energie electrica. Descopera cum folosești aerul condiționat ca sa faci economie și ce trucuri simple și eficiente poți sa aplici, ca sa faci economie la…

- Iluminatul public de pe 64 de strazi din Timișoara va deveni unul ”smart”, in urma unui proiect de investiție care vizeaza schimbarea a 2.783 de aparate de iluminat stradal cu lampi LED intinse. Proiectul care cuprinde documentația de avizare a lucrarilor de intervenție a primit avizul Comisiei Tehnico-Economice…

- Autoritațile de la Chișinau poarta negocieri cu autoritațile ucrainene privind achiziția de energie electrica de la Kiev la un preț accesibil pentru a reduce dependența de centrala de la Cuciurgan, transmite eNews. {{622329}}Despre astfel de negocieri a anunțat saptamina aceasta președintele Parlamentului,…