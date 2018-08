Stiri pe aceeasi tema

- Este lege, romanii care nu vor respecta colectarea separata a gunoiului, vor fi amendati. Actul normativ in acest sens a fost publicat in Monitorul Oficial și vine ca o completare pentru legislatia in vigoare. Recent, a fost introdus si intrumentul numit "platește pentru cat arunci",…

- Ordinul 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament in strainatate a fost modificat, astfel ca au fost simplificate procedurile de acces si decontare a tratamentelor in strainatate. Una dintre noile prevederi se refera la accesul la tratament in strainatate…

- Autoritațile locale vor sa introduca mai multe interdicții pentru turiști, pentru a micșora numarul strainilor care sufoca orașul. Autorităţile oraşului Amsterdam au avertizat joi turiştii britanici şi olandezi, care petrec prea gălăgios pe străzile oraşului,…

- Autoritatile orasului Amsterdam au avertizat joi turistii britanici si olandezi, care petrec prea galagios pe strazile orasului, amenintandu-i cu amenzi severe in cadrul unei campanii menite sa descurajeze petrecerile alcoolizate pe strazile urbei, relateaza AFP. Campania ii vizeaza pe…

- Autoritatile din Amsterdam au in plan conditii mai stricte pentru reglementarea fluxului de turisti care invadeaza anual strazile orasului, printre aceste masuri numarandu-se limitarea optiunilor de cazare si cresterea taxelor, in conformitate cu un nou plan al noii majoritati, informeaza AFP. Circa…

- Daca politistul, jandarmul sau inspectorul fiscal nu descrie detaliat abaterea constatata, atunci amenda poate fi anulata. E o decizie luata de Curtea Suprema, care a admis un recurs in interesul legii, promovat de Avocatul Poporului. Dupa motivarea deciziei și publicarea in Monitorul Oficial, instanțele…

- Autoritațile au emis un avertisment dupa ce au fost gasite Clostridium si bacterii coliforme in gheata produsa de mai multi agenti economici. Testele au fost realizate de Centrul National pentru Incercarea si Expertizarea Produselor - Laborator Larex pe probe prelevate de inspectorii ANPC in urma controalelor…

- Sarbatorile municipiului Slobozia debuteaza luni, 14 mai, la ora 13.30, si se incheie duminica seara, 20 mai. Programul festiv incepe cu concursul de istorie NAPARIS, la Casa Municipala de Cultura si va fi incheiat de traditionalul concurs Miss Slobozia si de un recital al indragitei artiste Lidia Buble.…